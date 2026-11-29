2026年11月29日凌晨，乌克兰国防部情报总局的长程无人机操作员对俄罗斯联邦萨马拉州托利亚蒂市的“库伊比舍夫阿佐特”企业发动了打击。

据军事情报显示，这是俄罗斯规模最大的化工企业之一，参与了军工复合体的运作。该工厂生产用于制造炸药和弹药的原料成分，以及用于火箭行业的高粘度聚酰胺。

遭袭后，厂区内发生了多次爆炸并引发大规模火灾。 萨马拉州州长维亚切斯拉夫·费多里舍夫证实了当晚无人机对该地区工业设施的袭击，并声称已击落20多架无人机，但未说明具体损失情况。

来源：乌克兰国防部情报总局通报及萨马拉州州长声明。

此外，11月29日夜间，位于俄罗斯托利雅蒂的“托利雅蒂橡胶”企业也遭到袭击，该企业隶属于“塔特石油”集团，主要生产化学原料， 特别是用于生产固体火箭燃料的合成橡胶，该企业遭到了无人机袭击。

乌克兰国防军于11月28日及11月29日凌晨对俄军后勤线实施了打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。 在布良斯克州，三辆敌方加油车遭到打击。总参谋部指出，正是这些车辆负责向前线运输燃料，一旦失去它们，坦克、装甲车和卡车都将瘫痪。 此外，在顿涅茨克州马基耶夫卡地区和卢甘斯克州卡捷琳诺夫卡地区，敌方物资仓库遭到打击。

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