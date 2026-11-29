招募人员向巴西公民承诺在俄罗斯军队后方提供高薪工作，但实际上却将他们派往前线对抗乌克兰，并侵吞了他们账户中的资金。据《纽约时报》的调查报道显示。

招募人员阿图尔·米歇尔·克雷夫·阿瓦隆和安东尼奥·阿吉亚尔·内图在YouTube、Instagram和TikTok上发布了招聘广告。 他们承诺年收入在5万至10万美元之间，并保证提供远离前线的厨房或武器维修等工作。有意者只需购买一张前往莫斯科的单程机票即可。

根据九名巴西新兵、另外三名军人的亲属以及经查阅的文件显示，数十名巴西人前往了俄罗斯。 在莫斯科，他们被强迫签署用俄语书写的文件——尽管他们完全看不懂——并被谎称这些是入伍的标准表格。实际上，这些是授权书，赋予招募者访问外国人银行账户及军饷的权限。

在莫斯科郊外接受了几周的训练后，这些雇佣兵被派往作战区域。 他们的银行账户里的资金开始不翼而飞：例如，37岁的伊戈尔·佩雷拉·桑托斯原本应得的2.5万美元不翼而飞，随后他在沃夫昌斯克附近遭受了严重的腿部弹片伤。

另一名被招募者——来自圣保罗的24岁司机安德森·德·奥利维拉·费雷拉——曾向家人谎称自己在莫斯科担任保安，但在桑托斯受伤三周后，他在沃夫昌斯克附近失踪。 45岁的费尔南多·马佐经过20天的训练后被派往克里米亚，随后又被派往库尔斯克州。 2025年4月，他患上肺炎，被送入圣彼得堡的一家医院，随后从那里逃脱并返回巴西。

据该媒体报道，在人员伤亡惨重的情况下，俄罗斯正积极招募外国人，以提供报酬和公民身份为诱饵，而中间人则利用这一点进行诈骗。在南非和其他国家也记录了类似案例。 9月，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在联合国表示，乌克兰军队俘虏了来自47个国家的公民，这些人被俄罗斯通过欺骗手段卷入战争。

来源：《纽约时报》调查报道。

加入俄罗斯军队的大多数外国雇佣兵都是明知故犯地前往乌克兰参战。据我想活下去项目数据显示，做出这一决定的主要动机包括希望获得俄罗斯护照、逃避监禁或赚取金钱。

春季抵达俄罗斯，随后在顿涅茨克州阵亡——乌克兰总参谋部情报总局确认了一名来自菲律宾的雇佣兵身份。

俄罗斯从151个国家招募了近4.6万名外国人，用于对乌克兰的战争。

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