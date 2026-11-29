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Вербувальники обіцяли громадянам Бразилії високооплачувану роботу в тилу російської армії, але замість цього відправляли їх на передову проти України та привласнювали гроші з їхніх рахунків. Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Рекрутери Артур Мішель Крефф Авалоне та Антоніу Агіар Нету публікували оголошення в YouTube, Instagram і TikTok. Вони обіцяли заробіток від 50 до 100 тисяч доларів на рік, а також роботу на кухні чи з ремонту зброї подалі від фронту. Охочим потрібно було лише купити квиток в один бік до Москви.

За свідченнями дев’яти бразильських новобранців, родичів іще трьох військових та вивченими документами, десятки бразильців вирушили до РФ. У Москві їх змушували підписувати документи російською мовою, якої вони не розуміли, видаючи їх за стандартні форми для зарахування на службу. Насправді це були довіреності, які давали вербувальникам доступ до банківських рахунків і військових виплат іноземців.

Після кількох тижнів підготовки під Москвою найманців відправляли в зону бойових дій. З рахунків почали зникати кошти: наприклад, у 37-річного Ігора Перейри Сантоса зникли обіцяні 25 тисяч доларів, а згодом він зазнав тяжких осколкових поранень ніг поблизу Вовчанська.

Ще один завербований, 24-річний водій із Сан-Паулу Андерсон де Олівейра Феррейра, переконував родину, що працює в Москві охоронцем, але зник безвісти під Вовчанськом через три тижні після поранення Сантоса. 45-річний Фернандо Маццо після 20 днів навчання потрапив до Криму, а потім у Курську область. У квітні 2025 року він захворів на пневмонію, потрапив до шпиталю в Санкт-Петербурзі, звідки зміг втекти та повернутися до Бразилії.

За даними видання, на тлі значних втрат Росія активно вербує іноземців, пропонуючи виплати та громадянство, чим користуються посередники для шахрайства. Подібні випадки фіксували також у ПАР та інших країнах. У вересні Президент України Володимир Зеленський в ООН заявляв, що українські військові взяли в полон громадян із 47 країн, яких РФ залучила до війни шляхом обману.

Джерело: розслідування The New York Times.

Більшість іноземних найманців, які вступили до лав російської армії, свідомо вирушали воювати проти України. Серед основних мотивів такого рішення були бажання отримати паспорт РФ, уникнути ув’язнення або заробити гроші, свідчать дані проекту Хочу жити.

Приїхав до Росії навесні й загинув на Донеччині — ГУР встановило особу найманця з Філіппін.

Росія завербувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни для війни проти України.

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