Rekruterzy obiecali obywatelom Brazylii dobrze płatną pracę na tyłach armii rosyjskiej, ale zamiast tego wysyłali ich na linię frontu przeciwko Ukrainie i przywłaszczali sobie pieniądze z ich kont. Informacje te pochodzą z reportażu „The New York Times”.

Rekruterzy Artur Michel Kreff Avalone i António Aguiar Neto publikowali ogłoszenia na YouTube, Instagramie i TikToku. Obiecywali zarobki od 50 do 100 tysięcy dolarów rocznie, a także pracę w kuchni lub przy naprawie broni z dala od linii frontu. Chętni musieli jedynie kupić bilet w jedną stronę do Moskwy.

Z zeznań dziewięciu brazylijskich rekrutów, krewnych kolejnych trzech żołnierzy oraz przeanalizowanych dokumentów wynika, że dziesiątki Brazylijczyków wyruszyło do Rosji. W Moskwie zmuszano ich do podpisywania dokumentów w języku rosyjskim, którego nie rozumieli, przedstawiając je jako standardowe formularze do zaciągnięcia się do służby. W rzeczywistości były to pełnomocnictwa, które dawały rekruterom dostęp do kont bankowych i wypłat wojskowych obcokrajowców.

Po kilku tygodniach szkolenia pod Moskwą najemników wysyłano do strefy działań wojennych. Z kont zaczęły znikać środki: na przykład 37-letni Igor Pereira Santos stracił obiecane 25 tysięcy dolarów, a później doznał ciężkich ran od odłamków w nogach w pobliżu Wołczanska.

Kolejny zwerbowany, 24-letni kierowca z São Paulo, Anderson de Oliveira Ferreira, przekonywał rodzinę, że pracuje w Moskwie jako ochroniarz, ale zaginął bez śladu pod Wołczanskiem trzy tygodnie po odniesieniu ran przez Santosa. 45-letni Fernando Mazzo po 20 dniach szkolenia trafił na Krym, a następnie do obwodu kurskiego. W kwietniu 2025 roku zachorował na zapalenie płuc, trafił do szpitala w Sankt Petersburgu, skąd udało mu się uciec i wrócić do Brazylii.

Według danych gazety, w obliczu znacznych strat Rosja aktywnie rekrutuje obcokrajowców, oferując im wynagrodzenie i obywatelstwo, co wykorzystują pośrednicy do oszustw. Podobne przypadki odnotowano również w RPA i innych krajach. We wrześniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w ONZ, że ukraińskie siły zbrojne wzięły do niewoli obywateli z 47 krajów, których Rosja wciągnęła do wojny poprzez oszustwo.

Źródło: śledztwo The New York Times.

Większość zagranicznych najemników, którzy wstąpili do szeregów armii rosyjskiej, świadomie wyruszyła na wojnę przeciwko Ukrainie. Wśród głównych motywów tej decyzji znalazły się chęć uzyskania paszportu Rosji, uniknięcie więzienia lub zarobienie pieniędzy – wynika z danych projektu Chcę żyć.

Przyjechał do Rosji wiosną i zginął w obwodzie donieckim — Główny Urząd Wywiadu ustalił tożsamość najemnika z Filipin.

Rosja zwerbowała prawie 46 tysięcy obcokrajowców ze 151 krajów do wojny przeciwko Ukrainie.

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