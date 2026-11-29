W ostatniej nocy gmina Kowel na Wołyniu stała się celem ataku dronów. Zniszczeniom uległa infrastruktura cywilna – poinformował pełniący obowiązki szefa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Regionalnej Roman Romaniuk.

W nocy w przestrzeni powietrznej wykryto dwa odrzutowe drony typu „Shahed”. Zostały one zestrzelone przez mobilne grupy ogniowe.

Spadające odłamki spowodowały pożary na terenie dwóch zakładów. Pożary zostały już ugaszone. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Źródło: komunikat pełniącego obowiązki szefa Obwodnej Administracji Wołyńskiej Romana Romaniuka w serwisie Telegram.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, w Winnicy w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w spółdzielni garażowej – poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie obrażenia i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza rano 29 listopada.

W nocy z 28 na 29 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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