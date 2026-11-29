Ukraińskie siły zbrojne jako pierwsze na świecie przeprowadziły misję bojową z wykorzystaniem naziemnego kompleksu robotycznego zintegrowanego ze sztuczną inteligencją, w ramach której maszyna samodzielnie pokonała prawie 20 kilometrów po wyznaczonej trasie bez udziału operatora.

Informację tę przekazali żołnierze pułku systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”. Przed wyruszeniem żołnierze zeskanowali trasę za pomocą czujnika laserowego w celu stworzenia jej trójwymiarowego modelu, a podczas jazdy w nawigacji i wykrywaniu przeszkód pomagały kamery i czujniki.

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Według żołnierzy wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala operatorom mniej skupiać się na bezpośrednim sterowaniu zespołem, a więcej uwagi poświęcać zagrożeniom zewnętrznym, w szczególności na miny i zasadzki wrogich dronów FPV, a także zachować zdolność do działania w przypadku problemów z łącznością lub systemem Starlink. Największe korzyści takie rozwiązania mogą przynieść podczas ewakuacji rannych, chociaż obecnie naziemne zespoły zrobotyzowane zapewniają do 0,3% wszystkich ewakuacji medycznych, podczas gdy ogólna liczba misji logistycznych i ewakuacyjnych NRK od początku 2026 roku wzrosła 3,3-krotnie — z 7511 w styczniu do 25 143 w sierpniu.

Źródło: publikacja RBC-Ukraina z odniesieniem do żołnierzy pułku systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”.

Ukraiński żołnierz opowiedział, czy realistyczne jest wysłanie robotów naziemnych na Moskwę

W październiku Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy wykonały ponad 30 tysięcy misji logistycznych i ewakuacyjnych przy pomocy naziemnych kompleksów robotycznych (NRK). Łącznie w ciągu miesiąca odnotowano 31 398 takich zadań.

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