W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 r., siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród celów wystrzelonych z rejonu Orła, Millerowa, tymczasowo okupowanego Doniecka oraz Gwardijskiego na Krymie, znalazły się drony uderzeniowe typu Shahed (z czego 93 to drony odrzutowe), bezzałogowce „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

O godz. 07:30 potwierdzono zestrzelenie lub unieszkodliwienie 101 wrogich bezzałogowych statków powietrznych, w tym 55 rakietowych „Shahedów”. Jednocześnie odnotowano trafienia w 27 lokalizacjach oraz upadek szczątków zestrzelonych celów w kolejnych 13 lokalizacjach, a stan na poranek wskazywał, że atak powietrzny trwał nadal z powodu obecności na niebie kilku wrogich dronów.

Źródło: komunikat Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisie Telegram.

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