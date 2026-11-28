Od początku 2026 roku Rosja 62 razy zaatakowała ukraińskie przedsiębiorstwa spożywcze, magazyny i centra logistyczne. To prawie dwa razy więcej niż łącznie we wszystkich poprzednich latach wojny na pełną skalę.

Wśród ostatnich ataków resort wymienił ponowny atak na fabrykę „Oleina” w Dnieprze, zniszczenie zakładu produkcyjnego firmy „Korolivskyi smak” w obwodzie kirowogradzkim, a także uszkodzenie zbiorników zawierających 8,5 tysiąca ton oleju w przedsiębiorstwie Kernel.

W Ministerstwie Obrony podkreślają, że działalność przedsiębiorstw spożywczych paraliżują również ataki na infrastrukturę energetyczną i wodną. Uznaje się tam te ataki za celowy terror skierowany przeciwko ludności cywilnej.

W resortcie przypomniano, że ataki na obiekty cywilne oraz wykorzystywanie głodu jako metody prowadzenia wojny są zabronione przez międzynarodowe prawo humanitarne.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Oleina”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak nie odnotowano jak dotąd bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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