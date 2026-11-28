Rosyjski atak na Kijów: zginęła kobieta, uszkodzono budynek administracyjny
W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Kijów 28 listopada uszkodzono budynek administracyjny w dzielnicy Solomjanska.
W wyniku uderzenia zginęła kobieta, są również ranni.
W dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy fragmenty drona spadły na otwartym terenie w pobliżu budynku mieszkalnego. Informacje dotyczące zniszczeń i ofiar są obecnie weryfikowane.
Ponadto w tej samej dzielnicy w wyniku upadku szczątków drona zapaliły się samochody na parkingu.
Na miejscu zdarzeń działają służby ratownicze.
Źródło: KMVA, Witalij Kliczko.
28 listopada w Kijowie odnotowano trafienie w obiekt infrastruktury krytycznej. Obecnie specjaliści ustalają charakter i stopień zniszczeń.
Wcześniej w dzielnicy Hołosiejówskiej w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.
24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Bilozerkowskim.
Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.