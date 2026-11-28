В результате российского удара беспилотниками по Киеву 28 ноября было повреждено административное здание в Соломенском районе.

В результате удара погибла женщина, также есть пострадавшие.

В Шевченковском районе столицы обломки БПЛА упали на открытой территории вблизи жилого дома. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Кроме того, в этом же районе в результате падения обломков беспилотника загорелись автомобили на парковке.

На местах происшествий работают экстренные службы.

Источник: КМВА, Виталий Кличко.

28 ноября в Киеве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют характер и степень повреждений.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

24 ноября в результате вражеских ударов были зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

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