Российская атака на Киев: погибла женщина, повреждено административное здание
В результате российского удара беспилотниками по Киеву 28 ноября было повреждено административное здание в Соломенском районе.
В результате удара погибла женщина, также есть пострадавшие.
В Шевченковском районе столицы обломки БПЛА упали на открытой территории вблизи жилого дома. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Кроме того, в этом же районе в результате падения обломков беспилотника загорелись автомобили на парковке.
На местах происшествий работают экстренные службы.
Источник: КМВА, Виталий Кличко.
28 ноября в Киеве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют характер и степень повреждений.
Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.
24 ноября в результате вражеских ударов были зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.