Россия атакует украинские энергетические объекты боеприпасами, которые разлетаются на мини-бомбы.

Они могут взорваться в любой момент, создавая дополнительную опасность для ремонтных бригад.

По словам Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, такая тактика направлена на задержку ремонтов и восстановления поврежденных объектов.

Из-за угрозы повторных взрывов энергетики не могут сразу приступать к работам, что затрудняет восстановление инфраструктуры.

Источник: Александр Харченко.

Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

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