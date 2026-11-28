Украинские войска трижды нанесли удары по Крымскому мосту в период с 16 по 19 ноября 2026 года. В результате одного из ударов обрушилась арочная секция автомобильной переправы, что также могло заблокировать транзит судов между Азовским и Чёрным морями.

По оценке британских специалистов, для атак украинские военные применяли ракеты и беспилотники. Наиболее серьезные повреждения автомобильная часть моста получила 17 ноября во время второго удара. Тогда обрушилась арочная секция, после чего переправа стала непригодной для автомобильного движения. На участке длиной около 200 метров также обнаружили воронки.

Британская разведка отмечает, что обрушение арки могло перекрыть проход судам, осуществлявшим транзит между Азовским и Чёрным морями.

Третью атаку осуществили в полночь 19 ноября, на этот раз по железнодорожной части Крымского моста. Повреждения зафиксировали вблизи арки: пострадали ограждения, а на конструкции остались следы обгорания. В то же время в британской разведке предполагают, что один из железнодорожных путей, вероятно, до сих пор остается пригодным для эксплуатации.

Несмотря на меры по усилению защиты переправы, российская противовоздушная оборона не смогла предотвратить украинские удары.

По данным британской разведки, примерно в 2,4 км к югу от обрушившегося участка автомобильного моста были размещены два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» (SA-22). Однако они не смогли остановить атаку.

Последствия повреждения Крымского моста сказались и на российских морских перевозках. По оценке британской разведки, порт Азов, вероятно, прекратил работу из-за украинских ударов по двум переправам.

Речь идет о Крымском мосте, а также о переправе в Ростове-на-Дону, которая была поражена 10 октября 2026 года.

«Блокировка морских путей к Азовскому морю ограничила российскую морскую логистику. Вероятно, что суда в Азовском море не смогут осуществлять прямой транзит в Черное море, пока водные пути не будут расчищены», — отметили в британской разведке.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

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