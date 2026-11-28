В ночь на 28 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. По предварительным данным, пожары вспыхнули на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и на линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области. Также российские власти заявили о массированной атаке дронов на Москву.

По данным Astra, Новошахтинск в Ростовской области подвергся атаке тяжелых беспилотников. Местные жители сообщали о мощных взрывах и жаловались, что предупреждения об опасности поступили уже после начала атаки. Воздушная сирена, по их словам, не звучала.

По предварительной информации, в результате удара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, вероятно, загорелись топливные резервуары. На данный момент установить масштабы повреждений невозможно.

Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен примерно в 7–15 км от государственной границы Украины. Предприятие способно перерабатывать до 5,6–7,5 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Также он подключен к системе магистральных нефтепроводов «Транснефти».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил о якобы сбитых более 50 беспилотников в Новошахтинске и семи районах региона. При этом о возможных последствиях атаки на НПЗ он не сообщил.

Еще одной целью беспилотников стала линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» в Самарской области. По имеющейся информации, на объекте вспыхнул пожар.

Точных сведений о масштабах повреждений пока нет. В то же время в сети появились сообщения о ярком сиянии от пожара, которое якобы видно за десятки километров.

ЛПДС «Самара» имеет важное значение для транспортировки российской нефти. Станция принимает сырье с нескольких магистральных трубопроводов, хранит его в резервуарном парке, насчитывающем 71 резервуар, а также смешивает различные сорта нефти для получения необходимых характеристик.

В частности, на объекте формируется экспортная смесь «Урал», после чего нефть перекачивается дальше по трубопроводной системе. Работа станции напрямую влияет на поставки сырья по магистральным нефтепроводам и формирование экспортных потоков России.

Ночью беспилотники также направлялись в сторону российской столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении Московской области летели 462 БПЛА.

По его словам, 123 беспилотника якобы были уничтожены при подлете к Москве. Независимого подтверждения этих данных и информации о последствиях атаки пока нет.

Об этом сообщают российские источники и местные СМИ.

В ночь на 28 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временно ограничивали работу нескольких российских аэропортов.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

Кроме того, российские оккупанты потеряли уже второй плавучий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Волчья.

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