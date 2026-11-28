Ограничения скорости в спутниковой системе Starshield, военной версии Starlink, снижают эффективность украинских беспилотников и фактически вынуждают военных вести боевые действия «со связанными руками». Больше всего это сказывается на операциях на средних расстояниях, направленных против российских тыловых районов и логистики.

Украинские дроны ближнего радиуса действия вблизи линии фронта в основном управляются с помощью радиоканалов, хотя часть аппаратов использует оптоволоконные кабели. В то же время для операций на средних расстояниях, в частности ударов по тыловым позициям и путям снабжения российских войск, Украина критически зависит от Starshield.

Именно такие операции сыграли важную роль в сдерживании российского наступления: в течение этого года оккупационные войска смогли добиться лишь незначительных территориальных успехов.

Однако ограничения скорости Starlink фактически сужают возможности применения системы для украинских военных, оставляя её преимущественно для стационарных задач, например обеспечения связи между подразделениями.

«В Киеве опасаются, что ограничение скорости на удерживаемых Россией территориях Украины стало новой реальностью, которая может снизить эффективность кампании по нанесению ударов на средние расстояния. По мнению военных аналитиков, со временем это может позволить Москве более успешно перебрасывать войска, боеприпасы и другие ресурсы к линии фронта, что создаст предпосылки для российских наступлений в следующем году», — говорится в материале.

Старший лейтенант 1-го батальона беспилотных систем в составе 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Владислав Олейник рассказал, что из-за ограничения скорости военные лишились возможности выполнять часть задач.

«Из-за введенного ограничения скорости мы не можем выполнять некоторые задачи, в частности перехват ракет», — говорит старший лейтенант.

Более медленные беспилотники по-прежнему могут поражать российскую бронетехнику и грузовики с грузами. Однако для достижения целей им приходится преодолевать российскую систему противовоздушной обороны.

«При более низкой скорости наши дроны легче перехватить», — отмечает Олейник.

Оператор беспилотников с позывным «Лоза» также сообщил, что теперь для поражения одной цели нередко требуется больше аппаратов. Причина — значительная часть дронов теряется из-за перебоев со связью или в результате российского огня.

По словам военных, ограничения скорости иногда действуют непредсказуемо. В отдельных случаях беспилотники над оккупированными территориями могут развивать скорость около 200 км/ч, тогда как в других ситуациях связь пропадает даже при небольшой скорости.

«Никогда не знаешь, чего ожидать, — говорит Лоза. — Вроде бы всё в порядке, а потом внезапно возникают проблемы со связью».

На фоне проблем со Starshield операторы беспилотников ищут другие способы поддерживать связь. В частности, они используют mesh-сети, в которых одни дроны выполняют роль ретрансляторов радиосигнала для других аппаратов, а также мобильные сети.

Некоторые подразделения прибегают к услугам израильского спутникового провайдера HiSKY.

Однако каждый из этих вариантов имеет существенные недостатки. Мобильная связь доступна лишь в отдельных районах, к тому же российским войскам легче глушить такие каналы. Для создания mesh-сетей требуется дорогостоящее оборудование, а передача видео часто сопровождается значительными задержками.

Не все альтернативы обеспечивают необходимые возможности и в спутниковом сегменте. Европейские операторы, в частности OneWeb, входящий в группу Eutelsat, имеют значительно менее разветвленные сети, чем Starlink, а их терминалы стоят дороже.

Кроме того, многие украинские беспилотники изначально настроены на работу с сервисами SpaceX. Чтобы адаптировать такие аппараты к другим системам связи, их часто приходится возвращать производителям для перенастройки.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация с ограничениями работы системы Starshield в Украине остается неурегулированной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США направили Украине позитивные сигналы относительно использования спутниковых систем Starlink и Starshield. В то же время проблема остается нерешенной: на временно оккупированных территориях до сих пор фиксируются ограничения в их работе.

Читай нас в