“Starshield”卫星系统（即“Starlink”的军用版本）实施的速度限制，降低了乌克兰无人机作战的效能，实际上迫使军方在“束手束脚”的状态下作战。 这主要影响针对俄罗斯后方地区和后勤体系的中距离作战行动。

前线附近的乌克兰近程无人机主要通过无线电频道进行控制，尽管部分无人机使用光纤电缆。 与此同时，对于中距离作战——特别是针对俄军后方阵地和补给线的打击——乌克兰对Starshield系统有着关键性的依赖。

正是此类行动在遏制俄军推进方面发挥了重要作用：今年以来，占领军仅取得了微不足道的领土进展。

然而，Starlink的速度限制实际上缩小了该系统对乌克兰军方的应用范围，使其主要局限于固定任务，例如保障各部队之间的通信。

“基辅方面担心，在俄罗斯占领的乌克兰领土上实施网速限制已成为一种新常态，这可能会降低中程打击行动的效能。 军事分析师认为，随着时间推移，这可能使莫斯科更顺利地将部队、弹药及其他资源调往前线，从而为明年俄罗斯的进攻创造条件，”报道中写道。

乌克兰武装部队第1独立突击团下属第1无人机系统营的上尉弗拉迪斯拉夫·奥利尼克表示，由于限速措施，军人已无法执行部分任务。

“由于实施了速度限制，我们无法执行某些任务，特别是拦截导弹，”这位上尉说道。

速度较慢的无人机仍能打击俄军装甲车辆和补给卡车。然而，为了达成目标，它们不得不突破俄军的防空系统。

“在较低速度下，我们的无人机更容易被拦截，”奥利尼克指出。

代号为“洛扎”的无人机操作员还表示，现在要击中一个目标，往往需要动用多架无人机。原因是，相当一部分无人机因通信中断或遭到俄军火力打击而损失。

据军方人员称，速度限制有时会产生不可预测的影响。在某些情况下，飞越被占领土的无人机时速可达200公里左右，而在其他情况下，即使速度很低，通信也会中断。

“你永远不知道会发生什么，”洛扎说，“看似一切正常，但随后通信却突然出现问题。”

鉴于Starshield系统存在的问题，无人机操作员正在寻找其他维持通信的方式。具体来说，他们使用网状网络（其中部分无人机充当其他设备的无线电信号中继器），以及移动网络。

一些部队则求助于以色列卫星服务提供商HiSKY。

然而，这些方案都存在显著缺陷。移动通信仅在部分地区可用，而且俄军更容易对这类通信渠道进行干扰。 构建网状网络需要昂贵的设备，而视频传输往往伴随着显著的延迟。

在卫星通信领域，并非所有替代方案都能提供所需的功能。欧洲运营商——特别是隶属于Eutelsat集团的OneWeb——其网络覆盖范围远不及Starlink，且终端设备价格更高。

此外，许多乌克兰无人机最初都是为与SpaceX的服务配合使用而配置的。为了使这些设备适应其他通信系统，往往不得不将其送回制造商处进行重新配置。

《华尔街日报》的一篇报道中提到了这一点。

乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克表示，Starshield系统在乌克兰的运行限制问题仍未得到解决。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，美国就使用星链（Starlink）和星盾（Starshield）卫星系统向乌克兰发出了积极信号。但与此同时，问题仍未解决：在临时被占领土上，这些系统的运行仍受到限制。

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