Ograniczenia prędkości w systemie satelitarnym Starshield, wojskowej wersji Starlink, zmniejszają skuteczność ukraińskich dronów i w praktyce zmuszają wojsko do prowadzenia działań wojennych „ze związanymi rękami”. Ma to największy wpływ na operacje na średnich odległościach, skierowane przeciwko rosyjskim obszarom tyłowym i logistyce.

Ukraińskie drony o niewielkim zasięgu w pobliżu linii frontu są sterowane głównie za pomocą kanałów radiowych, choć część z nich korzysta z kabli światłowodowych. Jednocześnie w przypadku operacji na średnich odległościach, w szczególności ataków na tyły i szlaki zaopatrzeniowe rosyjskich wojsk, Ukraina jest w znacznym stopniu uzależniona od systemu Starshield.

Właśnie takie operacje odegrały ważną rolę w powstrzymaniu rosyjskiego natarcia: w ciągu tego roku siły okupacyjne zdołały osiągnąć jedynie nieznaczne sukcesy terytorialne.

Jednak ograniczenia prędkości Starlink faktycznie zawężają możliwości wykorzystania systemu przez ukraińskie siły zbrojne, pozostawiając go głównie do zadań stacjonarnych, na przykład do zapewnienia łączności między oddziałami.

„W Kijowie obawiają się, że ograniczenia prędkości na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję stały się nową rzeczywistością, która może obniżyć skuteczność kampanii uderzeń na średnie odległości. Zdaniem analityków wojskowych z czasem może to pozwolić Moskwie na skuteczniejsze przesyłanie wojsk, amunicji i innych zasobów na linię frontu, co stworzy warunki do rosyjskich ofensyw w przyszłym roku” – czytamy w artykule.

Starszy porucznik 1. batalionu systemów bezzałogowych wchodzącego w skład 1. oddzielnego pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, Władysław Olijnik, powiedział, że z powodu ograniczeń prędkości wojskowi stracili możliwość wykonywania części zadań.

„Z powodu wprowadzonego ograniczenia prędkości nie możemy wykonywać niektórych zadań, w szczególności przechwytywania rakiet” – mówi starszy porucznik.

Wolniejsze drony nadal mogą niszczyć rosyjską technikę pancerną i ciężarówki z zaopatrzeniem. Jednak aby osiągnąć cele, muszą pokonać rosyjski system obrony przeciwlotniczej.

„Przy niższej prędkości nasze drony są łatwiejsze do przechwycenia” – zauważa Olijnik.

Operator dronów o pseudonimie „Loza” poinformował również, że obecnie do zniszczenia jednego celu często potrzeba więcej aparatów. Powodem jest to, że znaczna część dronów ginie z powodu zakłóceń w łączności lub w wyniku rosyjskiego ostrzału.

Według wojskowych ograniczenia prędkości działają czasami w nieprzewidywalny sposób. W niektórych przypadkach drony nad terytoriami okupowanymi mogą osiągać prędkość około 200 km/h, podczas gdy w innych sytuacjach łączność zanika nawet przy niewielkiej prędkości.

„Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać” – mówi Loza. „Wydaje się, że wszystko jest w porządku, a potem nagle pojawiają się problemy z łącznością”.

W związku z problemami z systemem Starshield operatorzy dronów poszukują innych sposobów utrzymania łączności. W szczególności wykorzystują sieci typu mesh, w których niektóre drony pełnią rolę retransmiterów sygnału radiowego dla innych urządzeń, a także sieci komórkowe.

Niektóre jednostki korzystają z usług izraelskiego dostawcy usług satelitarnych HiSKY.

Każda z tych opcji ma jednak istotne wady. Łączność komórkowa jest dostępna tylko w niektórych rejonach, a ponadto rosyjskim siłom zbrojnym łatwiej jest zakłócać takie kanały. Do tworzenia sieci typu mesh potrzebny jest drogi sprzęt, a transmisja wideo często wiąże się ze znacznymi opóźnieniami.

Nie wszystkie alternatywy zapewniają niezbędne możliwości również w segmencie satelitarnym. Europejscy operatorzy, w szczególności OneWeb, należący do grupy Eutelsat, dysponują znacznie mniej rozbudowanymi sieciami niż Starlink, a ich terminale są droższe.

Ponadto wiele ukraińskich dronów jest fabrycznie skonfigurowanych do współpracy z usługami SpaceX. Aby dostosować te urządzenia do innych systemów łączności, często trzeba je odsyłać do producentów w celu ponownej konfiguracji.

Informacje na ten temat zawarto w artykule opublikowanym przez The Wall Street Journal.

Tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik oświadczył, że sytuacja dotycząca ograniczeń w działaniu systemu Starshield na Ukrainie pozostaje nierozwiązana.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie pozytywne sygnały dotyczące korzystania z systemów satelitarnych Starlink i Starshield. Jednocześnie problem pozostaje nierozwiązany: na tymczasowo okupowanych terytoriach nadal odnotowuje się ograniczenia w ich działaniu.

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