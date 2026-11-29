W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały dronem dzielnicę Nemyszlańską w Charkowie. Liczba poszkodowanych wzrosła do 11 osób, w tym dwoje dzieci. Odnotowano również kolejny atak na dzielnicę Kijowską miasta. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow, jak podaje serwis „Glavkom”.

W rejonie Nemyszlańskim wśród poszkodowanych znajduje się roczna dziewczynka i pięcioletni chłopiec. U obojga dzieci lekarze zdiagnozowali ostrą reakcję na stres. Do szpitala trafili mężczyzna i kobieta. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna.

W wyniku uderzenia drona zapalił się budynek poczty oraz dwa samochody. Pożar został opanowany, trwają prace porządkowe.

Następnie Sinegubow poinformował o kolejnym ataku na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Trwa ustalanie skutków. Według wstępnych danych nie odnotowano tam ofiar.

Źródło: publikacja szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa.

W minioną noc atakowi dronów padła ofiarą gmina Kowel na Wołyniu. Zniszczeniu uległa infrastruktura cywilna – poinformował 29 listopada pełniący obowiązki szefa Wołyńskiej Administracji Obwodowej Roman Romaniuk.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie rany i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Hanzha rano 29 listopada.

W nocy z 28 na 29 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły rany.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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