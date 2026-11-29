Siły Obronne Ukrainy 28 listopada oraz w nocy z 28 na 29 listopada przeprowadziły ataki na infrastrukturę logistyczną rosyjskich wojsk. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie briańskim trafiono trzy wrogie cysterny z paliwem. W Sztabie Generalnym zaznaczono, że to właśnie te pojazdy dostarczają paliwo do sprzętu na linii frontu, a bez nich czołgi, pojazdy opancerzone i ciężarówki przestają działać. Ponadto w rejonie Makiejówki w obwodzie donieckim oraz Katerynówki w obwodzie ługańskim zniszczono magazyny zaopatrzenia materiałowo-technicznego wroga. Skala wyrządzonych strat jest obecnie ustalana.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki na kluczowe cele wojskowe wroga będą trwały do całkowitego zaprzestania rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie.

Źródło: komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisie Telegram.

W nocy z 28 na 29 listopada zaatakowano zakład „Togliattikauchuk” w rosyjskim Togliatti, należący do grupy „Tatneft” i produkujący surowce chemiczne, w szczególności syntetyczne kauczuki do produkcji stałego paliwa rakietowego, stało się celem ataku dronów.

W ciągu ostatniej doby siły obronne Ukrainy zlikwidowały 2479 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły 1547 bezzałogowych statków powietrznych (BPA) poziomu operacyjno-taktycznego – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie z 29 listopada 2026 roku.

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