Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że próba zajęcia przez Rosję kolejnych 6 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy może kosztować ją milion żołnierzy. Powiedział to w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Al Jazeera.

Według głowy państwa strona rosyjska zdaje sobie sprawę z ceny takiej ofensywy. „Rosjanie twierdzą, że muszą zająć kolejne sześć tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. Jednak wiedzą, że aby zająć taką powierzchnię, potrzeba miliona ludzi. I stracą ten milion” – podkreślił Zełenski.

Prezydent wyraził również opinię, że ustępstwa wobec Moskwy będą jedynie skłaniać ją do wysuwania nowych żądań i prób przejęcia kolejnych ukraińskich terytoriów.

Źródło: wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla stacji telewizyjnej Al Jazeera.

W ciągu doby 28 listopada siły obronne Ukrainy zlikwidowały 2479 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły 1547 bezzałogowych statków powietrznych (BPA) poziomu operacyjno-taktycznego — poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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