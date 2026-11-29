Силы обороны Украины 28 ноября и в ночь на 29 ноября нанесли удары по логистике российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Брянской области были поражены три вражеских топливозаправщика. В Генштабе отметили, что именно эти машины доставляют топливо технике на передовую, а без них останавливаются танки, бронетехника и грузовики. Кроме того, в районе Макеевки Донецкой области и Катериновки Луганской области были поражены склады материально-технических средств противника. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным целям противника будут продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ в Telegram.

В ночь на 29 ноября было атаковано предприятие «Тольяттикаучук» в российском Тольятти, которое входит в группу «Татнефть» и выпускает химическое сырье, в частности, синтетические каучуки для производства твёрдого ракетного топлива, подверглось атаке беспилотников.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 2479 российских военнослужащих и уничтожили 1547 БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в утреннем сводке 29 ноября 2026 года.

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