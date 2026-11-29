Перебои в работе спутниковой сети Starshield серьезно сказываются на кампании ударов украинских дронов средней дальности по оккупированным территориям, что может поставить под угрозу способность Сил обороны сдерживать российское наступление и проводить контратаки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По свидетельствам двух источников в украинском военном руководстве, из-за этих помех военные теряют больше беспилотников, вынуждены отказываться от части запланированных миссий, а также сталкиваются с трудностями при перехвате российских дронов большой дальности.

Аналитики ISW отмечают, что в течение 2026 года удары беспилотников средней дальности по наземным линиям связи, скоплениях личного состава и военных объектах противника играли ключевую роль в нарушении логистики РФ и создании условий для контрнаступательных операций, в частности на Лиманском и Александровском направлениях. По мнению экспертов, дальнейшие сбои в работе Starshield могут ограничить возможности Украины добиваться тактических и оперативных успехов на поле боя, подобных тем, которые были достигнуты в ходе операции «Вивальди».

Источник: публикация РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация с ограничениями работы системы Starshield в Украине остается неурегулированной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США направили Украине позитивные сигналы относительно использования спутниковых систем Starlink и Starshield. В то же время проблема остается нерешенной: на временно оккупированных территориях до сих пор фиксируются ограничения в их работе.

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