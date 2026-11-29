Доля долгосрочных банковских вкладов физических лиц в России в 2026 году снизилась до самого низкого уровня как минимум за 12 лет — по состоянию на август лишь 12% всех вкладов имели срок свыше одного года, что на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году, и почти втрое меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщили аналитики Альфа-банка со ссылкой на статистику Банка России. По их подсчётам, на депозиты сроком от одного до трёх лет приходится 11% вкладов, а на вклады сроком от трёх лет — всего 1%, тогда как до 2015 года доля вкладов сроком более одного года составляла 48%, а еще 7% — более трех лет, а в начале 2020-х годов эти показатели снизились до 30% и 6% соответственно.

Аналитики «Альфа-банка» связывают сокращение долгосрочных депозитов с повышенным спросом на ликвидность на фоне замедления роста реальных доходов, из-за чего норма сбережений снизилась с 15% годом ранее до 13,2%. Кроме того, рост уровня неопределённости и проблемы с доступом к онлайн-банкингу усилили спрос на наличные деньги, объём которых вне банковской системы с начала года вырос на 3 триллиона рублей.

Источник: обзор аналитиков «Альфа-банка» со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

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