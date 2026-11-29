В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

По его данным, в результате удара повреждены 17 автомобилей, четыре из которых полностью выгорели, а также разрушены 10 гаражей и складское помещение. Информация о пострадавших в городе не поступала.

Источник: сообщение мэра Винницы Сергея Моргунова в Telegram.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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