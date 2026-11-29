Zakłócenia w działaniu sieci satelitarnej Starshield mają poważny wpływ na kampanię uderzeń ukraińskich dronów średniego zasięgu na terytoria okupowane, co może zagrozić zdolności Sił Obronnych do powstrzymywania rosyjskiej ofensywy i przeprowadzania kontrataków.

Informację tę podał raport Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Według dwóch źródeł w ukraińskim dowództwie wojskowym, z powodu tych zakłóceń wojsko traci więcej dronów, jest zmuszone rezygnować z części zaplanowanych misji, a także napotyka trudności podczas przechwytywania rosyjskich dronów dalekiego zasięgu.

Analitycy ISW zauważają, że w ciągu 2026 roku ataki dronów średniego zasięgu na naziemne linie komunikacyjne, skupiskach personelu oraz obiektach wojskowych przeciwnika odgrywały kluczową rolę w zakłócaniu logistyki Federacji Rosyjskiej oraz w tworzeniu warunków do operacji kontratakowych, w szczególności na kierunkach limańskim i aleksandrowskim. Zdaniem ekspertów dalsze zakłócenia w działaniu systemu Starshield mogą ograniczyć możliwości Ukrainy w osiąganiu sukcesów taktycznych i operacyjnych na polu bitwy, podobnych do tych, które osiągnięto podczas operacji „Vivaldi”.

Źródło: publikacja RBC-Ukraina z odniesieniem do raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik oświadczył, że sytuacja dotycząca ograniczeń w działaniu systemu Starshield na Ukrainie pozostaje nierozwiązana.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie pozytywne sygnały dotyczące korzystania z systemów satelitarnych Starlink i Starshield. Jednocześnie problem pozostaje nierozwiązany: na tymczasowo okupowanych terytoriach nadal odnotowuje się ograniczenia w ich działaniu.

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