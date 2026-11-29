2026年11月29日星期日，俄罗斯军队出动无人机袭击了哈尔科夫市的涅米什利亚区。 伤者人数已增至11人，其中包括两名儿童。此外，该市基辅区还记录到另一次袭击。据“格拉夫科姆”报道，哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫通报了这一情况。

在内米什利亚ンス基区，伤者中包括一名一岁女童和一名五岁男童。医务人员诊断这两名儿童均患有急性应激反应。一名男子和一名女子已被送往医院。所有伤者均正在接受医疗救助。

受无人机袭击影响，一处邮局大楼和两辆汽车起火。火势已得到控制，善后工作正在进行中。

随后，西涅古博夫通报了哈尔科夫基辅区再次遭到袭击的消息。具体情况正在核实中。据初步数据，该地区未造成人员伤亡。

来源：哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫的帖子。

昨晚，沃伦地区的科韦尔斯克社区遭到无人机袭击。沃伦州行政管理局代理局长罗曼·罗曼纽克于11月29日表示，民用基础设施遭到破坏。

俄罗斯军队曾20多次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区，导致两名17岁的少年受重伤并被送医救治， 该州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于11月29日上午通报了这一情况。

11月29日夜间，俄军向扎波罗热市发射了制导炸弹，造成一名妇女死亡，另有两人受伤。

乌克兰武装部队空军通报称，在2026年11月29日周日凌晨，防空部队击落并压制了140架无人机中的101架，这些无人机自11月28日晚起被俄军用于袭击乌克兰。

关注我们在