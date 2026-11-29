В воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Немишлянскому району Харькова. Число пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей. Также зафиксирован еще один удар по Киевскому району города. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает «Главком».

В Немишлянском районе среди пострадавших есть годовалая девочка и пятилетний мальчик. У обоих детей медики диагностировали острую стрессовую реакцию. В больницу госпитализировали мужчину и женщину. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В результате попадания дрона загорелись здание почтового отделения и два автомобиля. Пожар локализован, продолжается ликвидация последствий.

После этого Синегубов сообщил об ещё одном ударе по Киевскому району Харькова. Последствия уточняются. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Источник: публикация начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Прошлой ночью под атакой дронов оказалась Ковельская община на Волыни. Пострадала гражданская инфраструктура, сообщил 29 ноября и.о. начальника Волынской ОГА Роман Романюк.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжкие ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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