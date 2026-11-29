Украина готова к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения для перехода к дипломатическому урегулированию войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы готовы к таким шагам — остаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он [Владимир Путин] не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии», — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Глава государства выразил надежду, что президент США Дональд Трамп найдет способ завершить войну, не возлагая ответственность за это исключительно на Украину.

Источник: интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Al Jazeera.

Киев передал международным партнерам условия возможного прекращения огня в акватории Черного моря и ждет реакции Москвы.

Напомним, Россия не соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

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