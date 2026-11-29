W nocy z 28 na 29 listopada 2026 r. operatorzy bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadzili atak na zakład „KujbyszewAzot” w mieście Togliatti w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej.

Według informacji wywiadu wojskowego jest to jeden z największych zakładów chemicznych w Rosji, zaangażowany w działalność kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zakład produkuje surowce do wyrobów wybuchowych i amunicji, a także poliamidy o wysokiej lepkości dla przemysłu rakietowego.

Po trafieniach na terenie zakładu odnotowano liczne wybuchy i rozległy pożar. Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził nocny atak dronów na obiekty przemysłowe regionu, informując o rzekomym zestrzeleniu ponad 20 bezzałogowych statków powietrznych, nie podając jednak szczegółów dotyczących konkretnych zniszczeń.

Źródło: komunikat Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz oświadczenie gubernatora obwodu samarskiego.

Również w nocy z 28 na 29 listopada zaatakowano zakład „Togliatti Kauchuk” w rosyjskim Togliatti, należący do grupy „Tatneft” i produkujący surowce chemiczne, w szczególności syntetyczne kauczuki do produkcji stałego paliwa rakietowego, stało się celem ataku dronów.

Siły obronne Ukrainy 28 listopada oraz w nocy z 28 na 29 listopada przeprowadziły ataki na infrastrukturę logistyczną rosyjskich wojsk. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W obwodzie briańskim trafiono trzy wrogie cysterny z paliwem. W Sztabie Generalnym zaznaczono, że to właśnie te pojazdy dostarczają paliwo do sprzętu na linii frontu, a bez nich zatrzymują się czołgi, pojazdy opancerzone i ciężarówki. Ponadto w rejonie Makijewki w obwodzie donieckim oraz Katerynówki w obwodzie ługańskim zniszczono magazyny środków materialno-technicznych przeciwnika.

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