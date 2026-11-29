В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по предприятию «КуйбышевАзот» в городе Тольятти Самарской области РФ.

По информации военной разведки, это одно из крупнейших химических предприятий России, задействованное в работе военно-промышленного комплекса. Завод производит сырьевые компоненты для взрывчатых веществ и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

После попаданий на территории предприятия были зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил ночную атаку дронов на промышленные объекты региона, заявив о якобы сбитых более 20 беспилотников без уточнения конкретных повреждений.

Источник: сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины и заявление губернатора Самарской области.

Также в ночь на 29 ноября было атаковано предприятие «Тольяттикаучук» в российском Тольятти, которое входит в группу «Татнефть» и производит химическое сырье, в частности, синтетические каучуки для производства твёрдого ракетного топлива, подверглось атаке беспилотников.

Силы обороны Украины 28 ноября и в ночь на 29 ноября нанесли удары по логистике российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. В Брянской области были поражены три вражеских топливозаправщика. В Генштабе отметили, что именно эти машины доставляют топливо технике на передовую, а без них останавливаются танки, бронетехника и грузовики. Кроме того, в районе Макеевки Донецкой области и Катериновки Луганской области были поражены склады материально-технических средств противника.

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