Украина ищет альтернативные спутниковые системы связи из-за постоянных ограничений скорости Starlink. В частности, украинские военные использовали услуги израильского провайдера HiSKY во время операции против Крымского моста.

По информации источников, знакомых с ситуацией, систему HiSKY применяли в отдельных украинских боеприпасах, которые использовались для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

В отличие от Starlink, израильская система работает также на территории РФ. Один из собеседников издания рассказал, что украинские операторы беспилотников использовали HiSKY для обнаружения российских пусковых установок баллистических ракет.

В то же время израильская технология требует более высокой технической квалификации. В частности, для её использования во время боевых задач необходимо присутствие специалистов непосредственно на месте проведения операций. Терминалы Starlink, напротив, значительно проще в эксплуатации.

Поэтому HiSKY, скорее всего, будут использовать преимущественно для особо важных операций, а не для повседневных задач украинских военных в условиях российского вторжения.

Еще одним препятствием для перехода на альтернативные системы связи являются особенности производства беспилотников. Многие украинские дроны настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы адаптировать их к другим системам связи, аппараты часто приходится возвращать производителям для перенастройки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил военным командирам, что стремится к полному уничтожению Крымского моста. По данным западных СМИ, украинские Силы обороны уже нанесли несколько ударов по переправе, а Киев готовит дальнейшие атаки.

Восстановление Крымского моста в зимний период для российских войск маловероятно из-за сложных погодных условий. В то же время пока рано прогнозировать, смогут ли оккупанты быстро приступить к ремонту весной.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Читай нас в