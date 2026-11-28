Ukraina poszukuje alternatywnych systemów łączności satelitarnej ze względu na ciągłe ograniczenia prędkości w sieci Starlink. W szczególności ukraińskie siły zbrojne korzystały z usług izraelskiego dostawcy HiSKY podczas operacji przeciwko mostowi krymskiemu.

Według informacji źródeł zaznajomionych z sytuacją, system HiSKY zastosowano w niektórych ukraińskich pociskach, które wykorzystano do ataków na most łączący okupowany Krym z Rosją.

W przeciwieństwie do Starlink, izraelski system działa również na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeden z rozmówców gazety powiedział, że ukraińscy operatorzy dronów wykorzystywali HiSKY do wykrywania rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych.

Jednocześnie izraelska technologia wymaga wyższych kwalifikacji technicznych. W szczególności do jej wykorzystania podczas zadań bojowych konieczna jest obecność specjalistów bezpośrednio w miejscu prowadzenia operacji. Natomiast terminale Starlink są znacznie prostsze w obsłudze.

Z tego powodu HiSKY będzie najprawdopodobniej wykorzystywany głównie do operacji o szczególnym znaczeniu, a nie do codziennych zadań ukraińskich sił zbrojnych w warunkach rosyjskiej inwazji.

Kolejną przeszkodą w przejściu na alternatywne systemy łączności są specyficzne cechy produkcji dronów. Wiele ukraińskich dronów jest skonfigurowanych do współpracy właśnie z usługami SpaceX. Aby dostosować je do innych systemów łączności, często trzeba odsyłać urządzenia do producentów w celu ponownej konfiguracji.

Informuje o tym The Wall Street Journal.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dowódców wojskowych, że dąży do całkowitego zniszczenia mostu krymskiego. Według zachodnich mediów ukraińskie Siły Obronne zadały już kilka uderzeń na ten most, a Kijów przygotowuje kolejne ataki.

Odbudowa mostu krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich wojsk mało realistyczna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie na razie jest zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć naprawę wiosną.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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