W nocy z 27 na 28 listopada Moskwa stała się celem masowanego ataku dronów. Ze względu na zagrożenie z powietrza tymczasowo ograniczono działalność kilku rosyjskich lotnisk.

Od godziny 23:10 27 listopada burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o rzekomym zniszczeniu 48 dronów. Z powodu zagrożenia z powietrza wprowadzono tymczasowe ograniczenia na lotniskach Wnukowo i Domodiedowo. Podobne środki bezpieczeństwa obowiązywały również na lotniskach w Kałudze, Penzie, Saratowie i Tambowie.

Pomimo braku oficjalnych komunikatów dotyczących ograniczeń na lotnisku Szeremietiewo, opóźniono lot SU6259 linii lotniczych „Rossija” na trasie Moskwa – Władywostok. Samolot miał wystartować wieczorem 27 listopada, jednak po prawie trzech godzinach oczekiwania w kabinie kapitan poinformował o przełożeniu odlotu na czas nieokreślony. Pracownicy linii lotniczej nie byli w stanie wyjaśnić pasażerom przyczyn opóźnienia.

Około północy pasażerów wyprowadzono z samolotu i poinformowano o zmianie statku powietrznego. Następnie odlot przełożono na godz. 10:00 rano 28 listopada. Ponadto pasażerowie otrzymali wiadomość SMS o dodatkowym międzylądowaniu podczas lotu, jednak w treści powiadomienia zamiast nazwy miasta, w którym samolot miał wylądować, pozostawiono puste miejsce.

Informuje o tym serwis Astra.

Rankiem 28 listopada strefa przemysłowa w rosyjskiej Ufie została zaatakowana przez drony. W mieście tym skupione są przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej, produkujące silniki lotnicze, elektronikę, komponenty do rakiet i dronów, a także rafinerie ropy naftowej.

Przypomnijmy, że w nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrocentralni cieplnej w Jefremowie, po czym w mieście znikło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo naocznych świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

Ponadto rosyjscy okupanci stracili już drugi pływający transporter PTS-2, próbując zorganizować przeprawę przez rzekę Wołcza.

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