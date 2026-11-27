Rosyjski ostrzał Pisoczyna w obwodzie charkowskim: wśród ośmiu poszkodowanych są troje dzieci
W wyniku ataku rosyjskich wojsk na miejscowość Pisočin w obwodzie charkowskim 27 listopada rannych zostało osiem osób. Wśród poszkodowanych znalazło się troje dzieci.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow.
„W wyniku wrogiego ostrzału w Pisočynie rannych zostało 8 osób. Wśród nich są troje dzieci. Lekarze udzielają niezbędnej pomocy” – czytamy w komunikacie.
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