W wyniku ataku rosyjskich wojsk na miejscowość Pisočin w obwodzie charkowskim 27 listopada rannych zostało osiem osób. Wśród poszkodowanych znalazło się troje dzieci.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow.

„W wyniku wrogiego ostrzału w Pisočynie rannych zostało 8 osób. Wśród nich są troje dzieci. Lekarze udzielają niezbędnej pomocy” – czytamy w komunikacie.

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