Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski ponad 20 razy w ciągu jednego dnia: ranna została kobieta
W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 20 ataków na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów, według stanu na wieczór 27 listopada, ranna została starsza kobieta.
Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji państwowej w Dniepropietrowsku, Ołeksandr Hanzha. Jak podał, armia Rosji wykorzystała do ataków drony i artylerię.
W Dnieprze uszkodzono domy prywatne, placówkę oświatową oraz infrastrukturę. Do szpitala w ciężkim stanie przewieziono 74-letnią kobietę. W rejonie pawłogradzkim ostrzałem objęto Pawłograd oraz gminę Werbkowską. Uszkodzono przedsiębiorstwa i infrastrukturę.
W rejonie Synielnikowskim wróg ostrzeliwał gminy Jawornicka, Pietropawłowska i Mikołajowska. Uszkodzono prywatne domy i infrastrukturę. W rejonie nikopolskim Rosjanie celowali w Nikopol oraz gminy Marganecką, Mirowską i Pokrowską – zaznaczył Ołeksandr Hanzha.
Dron rakietowy dotarł do obwodu iwano-frankowskiego: w rejonie Bursztynu rozległy się wybuchy.
Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę w obwodzie żytomierskim, są ofiary.
W nocy z 27 na 28 listopada Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w obwodzie kirowogradzkim.
Przypomnijmy, że rosyjski dron zniszczył mieszkanie w dziesięciopiętrowym budynku w Dnieprze.