W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 20 ataków na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów, według stanu na wieczór 27 listopada, ranna została starsza kobieta.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji państwowej w Dniepropietrowsku, Ołeksandr Hanzha. Jak podał, armia Rosji wykorzystała do ataków drony i artylerię.

W Dnieprze uszkodzono domy prywatne, placówkę oświatową oraz infrastrukturę. Do szpitala w ciężkim stanie przewieziono 74-letnią kobietę. W rejonie pawłogradzkim ostrzałem objęto Pawłograd oraz gminę Werbkowską. Uszkodzono przedsiębiorstwa i infrastrukturę.

W rejonie Synielnikowskim wróg ostrzeliwał gminy Jawornicka, Pietropawłowska i Mikołajowska. Uszkodzono prywatne domy i infrastrukturę. W rejonie nikopolskim Rosjanie celowali w Nikopol oraz gminy Marganecką, Mirowską i Pokrowską – zaznaczył Ołeksandr Hanzha.

Dron rakietowy dotarł do obwodu iwano-frankowskiego: w rejonie Bursztynu rozległy się wybuchy.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę w obwodzie żytomierskim, są ofiary.

W nocy z 27 na 28 listopada Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w obwodzie kirowogradzkim.

Przypomnijmy, że rosyjski dron zniszczył mieszkanie w dziesięciopiętrowym budynku w Dnieprze.

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