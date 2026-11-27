В течение дня российские войска нанесли более 20 ударов по четырём районам Днепропетровской области. В результате обстрелов по состоянию на вечер 27 ноября ранения получила пожилая женщина.

Об этом начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram. По его словам, для атак армия РФ применяла беспилотники и артиллерию.

В Днепре повреждены частные дома, учебное заведение и инфраструктура. В тяжелом состоянии в больницу доставили 74-летнюю женщину. В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград и Вербковская община. Повреждены предприятия и инфраструктура.

В Синельниковском районе враг наносил удары по Яворницкой, Петропавловской и Николаевской общинам. Повреждены частные дома и инфраструктура. В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской общинам, отметил Александр Ганжа.

Реактивный дрон добрался до Ивано-Франковской области: в районе Бурштина прогремели взрывы.

Российские войска атаковали инфраструктуру в Житомирской области, есть пострадавшие.

Россия ночью 27 ноября атаковала критически важную инфраструктуру Кировоградской области.

Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.

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