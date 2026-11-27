В результате обстрела российскими войсками посёлка Песочин в Харьковской области 27 ноября ранения получили восемь человек. Среди пострадавших — трое детей.

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

«В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали 8 человек. Среди них — трое детей. Медики оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее россияне более 20 раз атаковали Днепропетровскую область за день: ранена женщина.

Реактивный дрон добрался до Ивано-Франковской области: в районе Бурштина прогремели взрывы.

Российские войска атаковали инфраструктуру в Житомирской области, есть пострадавшие.

Россия ночью 27 ноября атаковала критически важную инфраструктуру Кировоградской области.

Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.

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