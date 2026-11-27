Российский обстрел Песочина в Харьковской области: среди восьми пострадавших — трое детей
В результате обстрела российскими войсками посёлка Песочин в Харьковской области 27 ноября ранения получили восемь человек. Среди пострадавших — трое детей.
Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.
«В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали 8 человек. Среди них — трое детей. Медики оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.
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