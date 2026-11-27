Propagandowy serial o Stalinie miał swoją premierę dwa dni przed 93. rocznicą Hołodomoru z lat 1932–1933 oraz 80. rocznicą początku głodu z lat 1946–1947. W Rosji rozpoczęła się emisja serialu „Stalin” w reżyserii Władimira Bortka, w którym radziecki dyktator jest przedstawiony w duchu rosyjskiej propagandy imperialnej.

Pierwsze trzy odcinki są już dostępne online, przy czym pierwszy z nich można obejrzeć bezpłatnie.

W jednej ze scen twórcy odtworzyli historię sporu Stalina z Winstonem Churchillem i Harrym Trumanem dotyczącego granic Polski po II wojnie światowej. Stalin rzekomo stwierdza, że Lwów nie należał do Rosji, za to Warszawa była jej częścią.

Podobną historię opowiadał publicznie w 2023 roku Władimir Putin, choć pomylił konferencję w Poczdamie z konferencją w Jałcie. Epizod ten został również opisany we wspomnieniach Wiaczesława Mołotowa, jednak w stenogramie rozmów nie ma wzmianki o Warszawie.

W serialu promowany jest również wizerunek szczególnej misji narodu rosyjskiego oraz konieczności posiadania silnego przywódcy. Stalin twierdzi, że Rosjanie potrzebują cara lub przywódcy, bez którego rzekomo nie są w stanie istnieć. W innej scenie dyktator mówi o możliwości ponownego rzucenia Europy na kolana, a polskie pochodzenie Rokossowskiego wykorzystuje jako argument przemawiający za tym, że Berlin powinni zdobyć Żukow i Koniew.

W kontekście rocznic upamiętniających ofiary sowieckich głodów serial idealizuje Stalina, odtwarza kult przywódcy i promuje imperialne narracje, przedstawiając dyktatora jako symbol siły i wielkości Rosji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło oburzenie z powodu decyzji szwajcarskiego festiwalu filmowego Zurich Film Festival o włączeniu do programu filmu dokumentalnego „Rosjanie na wojnie”.

Pomimo krytyki festiwal filmowy w Toronto postanowił jednak pokazać kontrowersyjny film rosyjskiej propagandystki Anastazji Trofimowej „Rosjanie na wojnie”. Film został wycofany z programu w związku z oburzeniem społecznym i apelami o niepokazywanie obrazu, który wybiela rosyjskich najeźdźców walczących na Ukrainie.

W rosyjskiej Dumie Państwowej opracowano projekt ustawy przewidujący ograniczenia w wyświetlaniu zagranicznych filmów w kinach. Inicjatywa ta powstała po tym, jak wiosną prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin polecił jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich ograniczeń.

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