27 listopada ekipa z Zaporizhzhiaoblenergo znalazła się pod ostrzałem podczas prac związanych z przywróceniem dostaw energii elektrycznej. To już czwarty taki przypadek w ciągu ostatniego miesiąca.

„Wczoraj nasi specjaliści przeprowadzali naprawę napowietrznej linii wysokiego napięcia, uszkodzonej w wyniku uderzenia najeźdźców, aby już po raz trzeci w tym tygodniu przywrócić dostawy energii elektrycznej do gminy Kuszuhum. Pracowali na otwartej przestrzeni, więc kiedy nadeszło zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym z silnikiem odrzutowym lecącym w ich kierunku, ruszyli w stronę samochodu służbowego, aby dotrzeć do najbliższego schronienia. Nie zdążyli do niego dotrzeć – i właśnie to ich uratowało” – napisał szef „Zaporizhzhiaoblenergo” Andrij Stasiewski.

Zaznaczono, że dron „Shahed” uderzył w pobliżu samochodu; fala uderzeniowa wyrwała szyby, a pojazd został zdeformowany. Jednak nikt nie odniósł obrażeń. Po przeczekaniu zagrożenia pracownicy energetyczni wrócili do pracy, naprawili linię i przywrócili zasilanie ponad 3,5 tysiąca odbiorców.

W przedsiębiorstwie energetycznym poinformowano, że jest to już czwarty podobny incydent w bieżącym miesiącu. Od początku jesieni 2026 roku specjaliści z „Zaporizhzhiaoblenergo” dziewięć razy znaleźli się pod ostrzałem wroga podczas wykonywania prac awaryjno-naprawczych.

Informację tę opublikowała na Telegramie służba prasowa Zaporizhzhiaoblenergo.

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