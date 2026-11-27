W wyniku rosyjskiego ostrzału Kremenczuka w obwodzie poltawskim 27 listopada ranne zostały dwie osoby. Rany odniosły 55-letnia kobieta i 17-letnia dziewczyna.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Poltavie, Witalij Dyakivnych, na Telegramie.

„Kremenczuk po raz kolejny został zaatakowany przez wrogie bezzałogowe statki powietrzne. W wyniku uderzenia uszkodzono szyby w oknach budynków wielorodzinnych i lokali użytkowych” – napisał.

Urazy średniej ciężkości odniosły 55-letnia kobieta i 17-letnia dziewczyna. Lekarze udzielili pomocy obu poszkodowanym – zaznaczył Witalij Dyakivnych.

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