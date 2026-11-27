Policjanci i wolontariusze ewakuowali zwierzęta z położonej w pobliżu linii frontu miejscowości Balabine w obwodzie zaporoskim. Ewakuację przeprowadzono pod osłoną grupy funkcjonariuszy policji zajmującej się zwalczaniem dronów.

Podano, że funkcjonariusze komisariatu nr 6 rejonowego zarządu policji w Zaporożu wspólnie z wolontariuszami fundacji charytatywnych „ARTAC” i „Ukraina w sercu” przeprowadzili ewakuację czworonogów z Balabine. Misja ratunkowa odbywała się pod osłoną grupy funkcjonariuszy policji zajmującej się zwalczaniem dronów.

Opowiedzieli, że lokalna mieszkanka Iryna udzieliła schronienia zwierzętom, których właściciele zostali zmuszeni do opuszczenia miejscowości ze względu na sytuację bezpieczeństwa. Pomimo ciągłego zagrożenia ostrzałem kobieta nadal opiekowała się zwierzętami, jednak pozostanie w miejscowości stało się niebezpieczne. Iryna zwróciła się o pomoc do obrońców zwierząt i funkcjonariuszy organów ścigania.

„Do akcji ratunkowej zaangażowano policjanta-kinologa. Jednak nawet pomimo profesjonalnego doświadczenia w pracy ze zwierzętami opanowanie ich strachu okazało się niełatwe. Przestraszone wybuchami czworonogi nie dawały się złapać, próbowały się ukryć i uciec. Po tych, których nie udało się zabrać za pierwszym razem, uczestnicy akcji ewakuacyjnej wrócili ponownie. Ostatecznie większość zwierząt udało się wywieźć z niebezpiecznego terenu i przekazać pod opiekę wolontariuszy” – czytamy w komunikacie policji obwodu zaporoskiego.

Następnie zwierzęta zostaną przewiezione do Czerniowców. Jak podano, pani Iryna również opuściła osadę.

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Źródło: służba prasowa Głównego Zarządu Policji w obwodzie zaporoskim

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