警察和志愿者将动物从扎波罗热州前线附近的巴拉比内村疏散出来。此次疏散行动在执法部门反无人机小组的掩护下进行。

据悉，扎波罗热区警察局第6警察分局警员与“ARTAK”及“心中有乌克兰”慈善基金会的志愿者们共同将巴拉比内村的宠物动物疏散出来。 此次救援行动在执法部门反无人机小组的掩护下进行。

他们介绍说，当地居民伊琳娜收留了这些动物，它们的主人因安全形势被迫撤离。 尽管面临持续的炮击威胁，这位女士仍坚持照顾这些宠物，但留在该地区已变得十分危险。伊琳娜于是向动物保护人士和执法部门寻求帮助。

“救援行动中还调派了一名警犬训导员。不过，即便拥有与动物打交道的专业经验，要安抚它们的恐惧也并非易事。被爆炸声吓坏的四条腿朋友们不肯就范，试图躲藏并逃跑。 对于第一次未能带走的小动物，疏散人员再次返回。最终，大多数宠物被成功带离危险区域，并移交给了志愿者照料，”扎波罗热州警方的通报中写道。

随后，这些动物将被送往切尔诺夫策。据报道，伊琳娜女士也已离开该村。

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来源：扎波罗热州国家警察总局新闻处

视频：边防人员借助机器人成功疏散了自家爱犬。

回顾一下，11月20日，乌克兰警犬协会表彰了国家警察的警犬及其训犬员，以表彰它们在救援人员、排雷、搜查毒品和爆炸物以及执行特殊任务方面的贡献。 奖项颁发给了六个奖项类别的获奖者。

乌克兰武装部队中服役的四条腿英雄超过500只。

警方展示了一支缉毒犬队，该队曾查获50公斤毒品。

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