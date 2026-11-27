Полицейские и волонтеры вывезли животных из прифронтового поселка Балабино в Запорожской области. Эвакуация проводилась под прикрытием антидроновой группы правоохранителей.

Отмечается, что полицейские отдела полиции № 6 Запорожского районного управления полиции совместно с волонтерами благотворительных фондов «АРТАК» и «Украина в сердце» провели эвакуацию четвероногих из Балабино. Спасательная операция проходила под прикрытием антидроновой группы правоохранителей.

Они рассказали, что местная жительница Ирина приютила животных, хозяева которых были вынуждены уехать из-за небезопасной обстановки. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, женщина продолжала заботиться о хвостатых, но оставаться в населенном пункте стало опасно. Ирина обратилась за помощью к зоозащитникам и правоохранителям.

«К спасательной операции привлекли полицейского-кинолога. Однако даже несмотря на профессиональный опыт работы с животными, успокоить их оказалось непросто. Напуганные взрывами четвероногие не поддавались, пытались спрятаться и убежать. За теми, кого не удалось забрать с первого раза, участники эвакуации вернулись снова. В итоге большинство хвостатых удалось вывезти с опасной территории и передать под опеку волонтеров», — говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Далее животные отправятся в Черновцы. Как отмечается, Ирина также покинула поселок.

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Источник: пресс-служба ГУНП в Запорожской области

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