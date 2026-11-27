Poseł do Dumy Państwowej RF Konstantin Zatulin stwierdził, że po aneksji Krymu w 2014 roku oraz pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku rosyjscy dyplomaci faktycznie stali się propagandystami. Jako najbardziej jaskrawy przykład podał rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Marię Zacharową.

Według Zatulina rosyjska dyplomacja straciła zdolność do wykorzystywania na własną korzyść sprzeczności między krajami Zachodu, w szczególności między Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi.

Uważa on, że Moskwa mogłaby skuteczniej wykorzystać rozbieżności między Waszyngtonem, Berlinem, Paryżem i Londynem.

Jednocześnie poseł przyznał, że głównym problemem rosyjskiej dyplomacji jest brak znaczących sukcesów na froncie. Stwierdził, że armia rosyjska od miesięcy posuwa się naprzód z wielkimi trudnościami, a nieznaczne zdobycze terytorialne nie dają Moskwie silnej pozycji do negocjacji.

Rosja stanęła w obliczu „upadku ruskiego świata” w ciągu ostatnich trzech dekad – stwierdził przewodniczący frakcji LDPR w Dumie Państwowej RF Leonid Słucki podczas wystąpienia na XXVIII Światowym Zgromadzeniu Ludowym Rusów.

Deputowany do Dumy Państwowej Georgij Kamniew wystąpił z inicjatywą przyznawania byłym pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotacji w wysokości do 12 tysięcy dolarów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Posłanka do Dumy Państwowej Rosji z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać przywrócone miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

Czytaj nas na