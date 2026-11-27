俄罗斯国家杜马议员康斯坦丁·扎图林表示，自2014年吞并克里米亚以及2022年对乌克兰发动全面入侵以来，俄罗斯外交官实际上已沦为宣传人员。 他将俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃称为最鲜明的例子。

扎图林称，俄罗斯外交已丧失了利用西方国家之间（特别是美国与欧洲国家之间）的分歧来谋取自身利益的能力。

他认为，莫斯科本可以更有效地利用华盛顿、柏林、巴黎和伦敦之间的分歧。

与此同时，这位议员承认，俄罗斯外交的主要问题在于前线缺乏实质性进展。他表示，俄罗斯军队数月来推进异常艰难，而微不足道的领土收复成果无法为莫斯科在谈判中争取到有利地位。

俄罗斯在过去三十年间遭遇了俄罗斯世界的崩溃，俄罗斯联邦国家杜马自由民主党（LDPR）党团主席列昂尼德·斯卢茨基在第28届世界俄罗斯人民大会上的发言中如是说。

国家杜马议员格奥尔基·卡姆涅夫提出一项倡议，向内务部前雇员提供最高1.2万美元的补助金，用于创办自己的企业。

俄罗斯国家杜马议员、俄罗斯共产党（KPRF）成员安杰利卡·格拉兹科娃提交了一项法案，该法案提议将圣彼得堡更名为列宁格勒，将伏尔加格勒更名为斯大林格勒。 根据该文件，新名称应在法律生效后一年内恢复使用。

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