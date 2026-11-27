Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что после аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские дипломаты фактически превратились в пропагандистов. Самым ярким примером он назвал пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову.

По словам Затулина, российская дипломатия утратила способность использовать противоречия между странами Запада в своих интересах, в частности между США и европейскими государствами.

Он считает, что Москва могла бы эффективнее использовать разногласия между Вашингтоном, Берлином, Парижем и Лондоном.

В то же время депутат признал, что главной проблемой российской дипломатии является отсутствие существенных успехов на фронте. Он заявил, что российская армия на протяжении месяцев продвигается с большими трудностями, а незначительные территориальные завоевания не дают Москве сильных позиций для переговоров.

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