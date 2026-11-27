В результате российского обстрела Кременчуга в Полтавской области 27 ноября пострадали два человека. Ранения получили 55-летняя женщина и 17-летняя девушка.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

«Кременчуг в очередной раз подвергся атаке вражеских БПЛА. В результате удара повреждено остекление окон многоквартирных домов и коммерческих помещений», — написал он.

Травмы средней тяжести получили 55-летняя женщина и 17-летняя девушка. Медики оказали помощь обеим пострадавшим, отметил Виталий Дякивнич.

Реактивный дрон добрался до Ивано-Франковской области: в районе Бурштина раздались взрывы.

Российские войска атаковали инфраструктуру в Житомирской области, есть пострадавшие.

Россия ночью 27 ноября атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области.

Напомним, что российский дрон разрушил квартиру в десятиэтажном доме в Днепре.

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