За первые 100 дней работы Евгения Хмары на посту министра обороны Украина усилила противодействие реактивным «Шахедам», активизировала уничтожение российских пусковых установок и нарастила производство беспилотников. Такие результаты работы оборонного ведомства назвал военный и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, к началу зимы ситуация на фронте стабилизировалась, а на отдельных направлениях украинские военные отвоевывают позиции. В то же время Сазонов отметил, что российская баллистика остается серьезной угрозой, однако Минобороны под руководством Хмары активизировало работу по уничтожению пусковых установок противника.

Отдельно политолог отметил усиление противодействия реактивным ударным дронам. По его оценке, доля сбитых таких «Шахедов» превысила 80%. Он также заявил, что новое руководство Минобороны продолжило распространять на другие направления обороны подходы, которые ранее применялись в СБУ.

Среди других результатов Сазонов назвал более 80 двусторонних встреч с партнерами и проведение двух заседаний в формате «Рамштайн». По его словам, на последнем из них Украина получила важную поддержку.

Также он сообщил, что по инициативе Хмары упростили строительство защищенных подземных производств, а объемы заключения контрактов на поставку беспилотников выросли до уровня, который на 300% превышает показатель за весь 2025 год.

Сазонов также упомянул украинские операции против Керченского моста, удары дронами и ракетами по российским нефтеперерабатывающим заводам и их экономический эффект. В то же время приведенные оценки и показатели являются точкой зрения самого политолога.

Хмара обсудил в Норвегии укрепление ПВО Украины и поддержку оборонной промышленности.

ВСУ за два месяца освободили больше территорий, чем захватила российская армия, — Хмара.

Россиянам понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить поврежденную конструкцию Крымского моста, – Хмара.

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