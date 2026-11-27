Под ударом оказался инфраструктурный объект в Малинской общине Житомирской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом Малинский городской совет сообщил в Facebook.

«Враг в очередной раз нанес удар по Малинской общине. Пострадал один из объектов инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. Информация об их количестве в настоящее время уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен без объявления сигнала воздушной тревоги. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, в частности возможные сбои в работе системы оповещения о воздушной тревоге.

Все необходимые службы уже задействованы для ликвидации последствий атаки.

В горсовете добавили, что существует вероятность повторной атаки врага на общину.

Впоследствии начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что в результате российской атаки на гражданское предприятие в Малинской общине один человек погиб и еще двое пострадали.

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