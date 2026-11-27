Российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Житомирской области, есть пострадавшие
Под ударом оказался инфраструктурный объект в Малинской общине Житомирской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом Малинский городской совет сообщил в Facebook.
«Враг в очередной раз нанес удар по Малинской общине. Пострадал один из объектов инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. Информация об их количестве в настоящее время уточняется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен без объявления сигнала воздушной тревоги. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, в частности возможные сбои в работе системы оповещения о воздушной тревоге.
Все необходимые службы уже задействованы для ликвидации последствий атаки.
В горсовете добавили, что существует вероятность повторной атаки врага на общину.
Впоследствии начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что в результате российской атаки на гражданское предприятие в Малинской общине один человек погиб и еще двое пострадали.
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