Atakowi padł obiekt infrastrukturalny w gminie Malyn w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku są ofiary.

Informację tę podała Rada Miasta Malyn na Facebooku.

„Wróg po raz kolejny uderzył na gminę Malyn. Zniszczono jeden z obiektów infrastruktury. Niestety są ofiary. Informacje dotyczące ich liczby są obecnie weryfikowane” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że atak został przeprowadzony bez ogłoszenia sygnału alarmu powietrznego. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, w szczególności ewentualne awarie w działaniu systemu ostrzegania o alarmie powietrznym.

Wszystkie niezbędne służby zostały już zaangażowane w likwidację skutków ataku.

W radzie miejskiej dodano, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego ataku wroga na gminę.

Następnie szef Obwodnej Administracji Państwowej w Żytomierzu Witalij Bunečko poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku na cywilne przedsiębiorstwo w gminie Malyn zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły obrażenia.

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