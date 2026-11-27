27 listopada w Czerniowcach podczas alarmu powietrznego rozległy się wybuchy. Wcześniej lokalne władze ostrzegły o obecności drona nad stolicą obwodu.

Alarm powietrzny w obwodzie ogłoszono około godziny 14:51. Początkowo zagrożenie odnotowano w rejonie Dniestrówskim, a następnie rozszerzono je na rejon Czerniowiecki i Wyzhnycki.

O godz. 15:20 pojawiła się informacja o dronie nad Czerniowcami. Mieszkańców wezwano do natychmiastowego opuszczenia miejsc publicznych i zadbania o własne bezpieczeństwo.

Dwie minuty później w mieście słychać było wybuchy. Lokalne kanały na Telegramie informowały o możliwym zestrzeleniu drona i ostrzegały przed niebezpieczeństwem związanym z odłamkami.

Pojawiły się również niepotwierdzone informacje o trafieniu w miasto. W momencie publikacji lokalne władze nie podały żadnych informacji na temat skutków ataku.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Czerniowcach

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